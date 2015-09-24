Bingöl'de polise roketatarlı saldırı: 4 yaralı

Bingöl'de iddiaya göre yol kapatan PKK'lılara müdahale için olay yerine giden Özel Harekat polislerine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis ve olay yerinde bulunan 1 sivil yaralandı.

Cihan'da yer alan habere göre olay, akşam saatlerinde Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurudere mevkiinde bir grup PKK'lı yol kesme eyleminde bulundu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araca roketararlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 polis ve yakında bulunan 1 sivil hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Saldırının ardından bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri olaydan sonra kaçan PKK'lılara yönelik operasyon başlattı.