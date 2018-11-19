Bingöl'de PKK'ya ait paylayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği\'nden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Terör örgütü PKK\'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, \"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında, icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet piknik tüpünün baş kısmı kesilerek hazırlanmış, içerisinde 12 kilogram patlayıcı madde bulunan, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 adet elektrikli fünye, 100 metre kablo, 10 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir\" denildi

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