T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlediği operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

09 Şubat 2018 23:25

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlediği operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, 9 Şubat 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyonda ele geçirilen malzemelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:
\"2 bin 880 adet fişek, 8 adet el bombası, 3 adet silah üstü termal dürbün, 205 adet elektrikli fünye, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü lazer noktalayıcı, 1 adet uzun namlulu silah dürbün monte hamili ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖL KarlıovaPKKValilikBingölJandarma KomutanlığıKarlıovaJandarma Komutanlığınca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24