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Bingöl’de PKK ve DEAŞ operasyonu

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen çalışma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

21 Ağustos 2017 18:26

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen çalışma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 4\'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ\'a yönelik devam eden operasyonda ise 11 kişi gözaltına alında.
Terör örgütleri; PKK/KCK ve DEAŞ\'a yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili Bingöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklama yapıldı. Açıklamada, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlediği çalışma yaparak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9\'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken 5\'i ise, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 6 şüphelinin ifade işleminin sürüyor. DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar kapsamında ise 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki  şüphelilere yönelik işlemlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

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