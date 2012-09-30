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Bingöl'de PKK saldırısında yaralanan asker evine otobüsle gönderildi!

Boynuna iki mermi isabet eden gazi, memleketine otobüsle gönderildi

30 Eylül 2012 18:43

Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda sağ omuzuna bir, boynuna ise iki mermi isabet etmesi sonucu yaralanan Piyade Çavuş Bilgi Kayapınar, tedavi gördüğü Elazığ Asker Hastanesi'nden memleketine otobüsle gönderildi.

Bingöl'de 18 Eylül’de 10 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan askerlerden Piyade Çavuş Bilgi Kayapınar (21), Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki 3 gün süren tedavisinin ardından Elazığ Asker Hastanesi'nde ameliyat olarak Adana'daki baba ocağına döndü.

Baba İsa Kayapınar oğlunun yaralandığını duyduktan hemen sonra Bingöl'e gittiğini ve hastanede oğlunun yanında olduğunu söyledi. Kayapınar, devlet hastanesinde yetkililerin kendilerini yalnız bıraktığını 3 gün sonra gelerek oğlunu helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne götürdüklerini kaydetti.

Baba Kayapınar, burada gerekli tedaviler yapıldıktan sonra oğlunun taburcu edildiğini belirterek, "Ben taburcu olunca başhekimliğe çıkarak ambulans istedim. Ancak bize ambulans verilmedi. Oğlum omuzundan ve özellikle boyunundan yaralı olmasına rağmen yaklaşık 500 kilometreyi otobüsle geldik. Buraya gelirken Adana'daki komutanlar beni arayıp durdu. Ben de onlara kızdım, 'ben buraya kadar geldikten sonra zaten eve giderim' dedim. Oğlum vatan için canını feda etti ama gördüğü muamele hiç hoş değil. Kimse paranız var mı, gidebilecek gücünüz var mı diye sormadı" diye konuştu.

Gazi Bilgi Kayapınar ise konunun tartışılmasını istemeyerek, "vatan sağolsun" dedi.


'Mehmetçiklerin uçakla gelmesi için şehit mi olması gerekiyor'


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Ersin Güluçar ise son zamanlarda Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı gazi ve şehit sayısının arttığını belirterek, "Bursa'daki olaya benzer bir olayda Adana'da yaşandı. Bingöl'de gazi olan bir Mehmetçiğimiz Elazığ'dan buraya otobüsle gönderilmiş. Üstelik gazimizin sağ koluna bir, boynuna iki mermi isabet etmişti. Yaşaması bile mucize olan gazimiz ambulans yerine otobüsle gönderilmiş. Bu durum bizi derinden üzdü. En azından gazimiz oradan buraya bir ambulansla gönderilemez miydi?. Bu çocuklar vatanı için canını siper ediyor. Yaralanan Mehmetçiklerin uçakla gelmesi için illaki şehit mi olması gerekiyor. Ben duruma gerekli mercilerin yasal işlemi başlatacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Elazığ Asker Hastanesi yetkilileri ise gazinin gerekli tüm tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiğini, tıbbi gereklilik görülmediği için ambulans tahsis edilmediğini otobüsle gönderildiğini bildirdi.

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