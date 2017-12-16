Bingöl'de PKK operasyonunda uyuşturucu, mühimmat ve patlayıcı bulundu

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL merkez ve Genç ilçesi kırsallarında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 19 kilo 800 gram esrar, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl ve Genç ilçesi kırsallarında güvenlik güçleri, PKK\'lı teröristlerin kış üstlenmesini engellemek ve etkisiz hale getirmek amacıyla 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde örgüte ait 19 kilo 800 gram esrar, 1 boş M-16 şarjörü, 3 el telsizi, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 boş kaleşnikof şarjörü, 50 kaleşnikof mermisi, 100 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 9 kanas mermisi, 1 boş roket sevk fişeği kutusu, 2 akü, 1 telsiz şarj aleti, 15 litre TNT patlayıcı madde, 6 büyük tüp, 1 küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

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