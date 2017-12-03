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Bingöl'de patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda patlayıcı düzeneği ele geçirildi

03 Aralık 2017 20:37

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda patlayıcı düzeneği ele geçirildi. 
Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesi kırsalında, bugün bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapıldı. Açıklamada, arazide tuzaklanmış halde uzaktan komutalı el yapımı 2 patlayıcı düzeneği, arazide tuzaklanmış halde basma düzenekli tüplü el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Operasyonda ayrıca 3 adet 25\'er kilogramlık amonyum nitrat karışımı patlayıcı, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir\" denildi.

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