T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de patlama; uzman çavuş şehit oldu

Aynı bölgede dün bir asker daha şehit olmuştu

12 Haziran 2017 23:28

Bingöl’ün Genç İlçesi Yeniyazı Köyü kırsalında askeri aracın geçişi esnasında PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. 

Genç İlçesi Yeniyazı Köyü Kirişli Mezrası kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda bugün askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta bulunan bir uzman çavuş şehit oldu.

Aynı bölgede dün PKK'lılar güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran şehit olmuştu. Bölgede geniş çaplı operasyonlar sürüyor.

 

ETİKETLER

bingölşehitaskerpkkpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24