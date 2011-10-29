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Bingöl'de patlama BİNGÖL (A.A)

29 Ekim 2011 17:06

-Bingöl'de patlama BİNGÖL (A.A) - 29.10.2011 - Bingöl'de meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Genç Caddesi'ndeki bir binanın önünde henüz belirlemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.  Patlama sonrası ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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