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Bingöl'de patlama: 1 ölü çok sdayıda yaralı var

Bingöl kent merkezinde bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama oldu. Patlamada 10 kişi yaralandı.

29 Ekim 2011 03:00


T24 - Bingöl kent merkezinde bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama oldu. Patlamada 10 kişi yaralandı.


Olay saat 13.00 sıralarında kentin en merkezi yeri Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre 'canlı bomba' eylemi olduğu sanılan patlamada yaralananlar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.


Bingöl'ün en merkezi yeri olan Genç Caddesi'ndeki Ak Parti il binası yakınındaki patlamada ilk belirlemele göre 1 kişinin öldüğü, 10 kişi yaralandı.


Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Van'da düzenledikleri basın toplantısı sırada Bingöl'de meydana gelen patlama ile ilgili bilgiler verdiler. Beşir Atalay patlamanın ardından Bakan Cevdet Yılmaz'ın helikopterle bölgeye gittiğini söyledi.


Bingöl'ün en merkezi yeri olan Genç Caddesi'ndeki Ak Parti il binası yakınındaki patlamada ilk belirlemele göre 1 kişinin öldüğü, 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Van'da gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, 1 kişinin öldüğünü 10 kişinin yaralandığını patlama ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü, olayın doğrudan Ak Parti ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.




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