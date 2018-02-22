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Bingöl'de özel harekâtçı polisler, dualarla Afrin'e uğurlandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât timleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere kesilen kurban ve okunan dualar eşliğinde Afrin'e uğurlandı

22 Şubat 2018 22:03

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı özel harekât timleri, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak üzere kesilen kurban ve okunan dualar eşliğinde Afrin\'e uğurlandı.
Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen törene, Vali Ali Mantı, 49\'uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Metin Akay, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılacak özel harekât timlerinde görevli personel, eşleri ve yakınları ile bazı vatandaşlar katıldı.
Kurbanların kesildiği törende, okunan duanın ardından konuşan Emniyet Müdürü Metin Akay, \"Bugün çok kutsal ve bir o kadar anlamlı bir görev için bir PÖH timimizi Afrin\'e uğurlayacağız. Malumunuz geçmişten beri yaklaşık 40 yıldır hain bir terör örgütüne yönelik mücadele ediyoruz. Hep birlikte askerimiz, polisimiz ve koruyucumuz ile mücadele edeceğiz. Ülkemizi, vatanımızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumak için şehitler verdik. Gerekirse yine şehit olacağız. Bir timimizi oraya uğurluyoruz. İnşallah görevinizi sağ salim yapıp, sağ salim geri dönersiniz. Gerekirse şehit vereceğiz, yaralanacağız ama ülkemizi koruyacağız. İçerden ve dışardan gelebilecek her türlü tehlikelere karşı ülkemizi ve milletimizi koruyacağız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inancımız tamdır. Sağ salim gidip gelin\" dedi.
Daha sonra konuşan Vali Mantı ise özel harekât timlerinin bugün kutsal bir yolculuğa çıktığını ifade ederek, \"Bugün çok kutsal bir yolculuğa arkadaşlarımızı uğurluyoruz. Vatan, millet, bayrak ve din için mücadele ettik ve bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha önce Afrin\'e askerlerimizi gönderdik. Onlar bu kutlu yolculuğa gitti. Şimdi ise Polis Özel Harekâtçılarımızı Afrin\'e gönderiyoruz. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Milletimiz ve devletimiz duasıyla ve her türlü imkânıyla siz değerli kardeşlerimizin yanındadır. İnşallah Rabbimiz de sizlere yardımcı olacaktır. Tarih boyunca mukaddesatımızı korumaya dair verdiğimiz mücadelenin bir benzerini bugün Afrin\'de veriyoruz. Bundan sonra da mücadele vermeye devam edeceğiz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah sağ selamet gidip geleceksiniz. Allah sizinle beraberdir. Milletimiz sizinle beraberdir. Yolunuz açık olsun\" diye konuştu.
Özel harekât timleri, dualar eşliğinde Afrin\'e uğurlandı.

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