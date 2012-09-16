Bingöl'de mayın patlaması sonucu 8 polis şehit oldu

Bingöl Karlıova'da çevik kuvvet ekiplerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 polis şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Yaralı polisler Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bingöl'ün Karlıova İlçesi yakınlarında, polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola döşenen patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 8 polis şehit oldu ve 9 polis yaralandı. Yaralı polisler, ambulanslarla Bingöl’deki hastanelere kaldırıldı.

Karlıova İlçesi’ne dün yapılan KCK operasyonu nedeniyle takviye olarak giden Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler, bugün saat 09.30 sıralarında Bingöl’e dönüş için yola çıktı. Polisleri taşıyan sivil plaka takılı midibüsün, saat 10.15’te Karlıova’ya 25 kilometre uzaklıktaki Hacılar Köyü yakınlarına geldiği sırada, PKK’lılar daha önceden karayolundaki menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Patlamayla birlikte minibüs havaya uçtu ve içindeki 17 polisten 8’i şehit oldu, 9’u yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bingöl’deki hastanelere kaldırılan yaralı polisler için acil kan anonsları yapıldı. Başta polisler olmak üzere çok sayıda kişi kan vermek için hastanelere koştu.



PKK’lılarla çatışma çıktı



Bingöl’ün Karlıova İlçesi yakınlarında, polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcı infilak ettirerek 8 polisi şehit eden ve 9 polisi ise yaralayan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon, Hacılar Köyü kırsalında yoğunlaştı. Askeri birliklerin, köy korucularının da katılımıyla başlattığı operasyonda, PKK’lılarla sıcak temas sağlandı. Silah sesleri Hacılar Köyü’nden duyulurken, hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.



Çevik kuvvet polisleri KCK davasından dönüyordu



Bingöl Karlıova'da şehit olan çevik kuvvet bölge müdürlüğünde görevli polisler, dün ilçedeki KCK davasına takviye ekip olarak gitmişlerdi.

Karlıova İlçesi’ne dün yapılan KCK operasyonu nedeniyle takviye olarak giden Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler, bugün saat 09.30 sıralarında Bingöl’e dönüş için yola çıktı. Polisleri taşıyan sivil plaka takılı midibüsün, saat 10.15’te Karlıova’ya 25 kilometre uzaklıktaki Hacılar Köyü yakınlarına geldiği sırada, PKK’lılar daha önceden karayolundaki menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

'Terörün gündemi belirlemesine izin vermeyiz'

Saldırıyla ilgili Konya'da açıklamalarda bulunan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Terör ne yaparsa yapsın biz doğru bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz. Bir taraftan terörle mücadele sabırla, kararlılıkla devam ederken, bir taraftan da terörün gündemimizi belirlemesine müsaade etmeyeceğiz'' dedi.