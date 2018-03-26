Bingöl'de Mart ayında karla mücadele

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü bölgesinde, Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde bahar havası etkisini sürdürürken, gündüz hava sıcaklığının 0-1 derecelerde olduğu Bingöl\'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü yolununun kardan temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Geyikdere bölgesinde yer yer 5-6 metre yüksekliğindeki karı temizleyerek, yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Genç ilçesine 55, kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan Geyikdere Köyü yolunda gece saatlerinde soğuk hava ve rüzgar nedeniyle temizlenen yolun bazı kısımlarının tekrar kapandığını belirten yetkililer, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.



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