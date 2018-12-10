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Bingöl'de madde bağımlılarının kullandığı metruk mezbaha yıkıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de madde bağımlıları tarafından kullanıldığı tespit edilen 18 bölümden oluşan kullanılmayan metruk mezbaha binası yıkıldı

10 Aralık 2018 18:49

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de madde bağımlıları tarafından kullanıldığı tespit edilen 18 bölümden oluşan kullanılmayan metruk mezbaha binası yıkıldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla Kültür Mahallesi\'nde bulunan eski mezbahada  uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belediye ekipleri, 18 bölümden oluşan metruk mezbahayı kontrollü şekilde yıktı.
Polis, vatandaştan benzer metruk yapılarla ilgili emniyeti bilgilendirmelerini istedi.

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