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Bingöl'de, küçük Usame, fizik tedavi için yardım bekliyor

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, 6 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu makinelere olarak yaşamını sürdüren Usame Çakırcı (2), hayata tutunabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor

10 Nisan 2018 14:22

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, 6 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu makinelere olarak yaşamını sürdüren Usame Çakırcı (2), hayata tutunabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
Merkeze bağlı İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Çakırcı (28), 6 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu makinelere bağlı olarak yaşam savaşı veren oğlu Usame\'nin ileride kaslarında problem yaşamaması için doktorların fizik tedavi önerdiğini söyledi. Çakırcı, oğlu için gerekli cihazların Türkiye\'de bulunmadığını, yurt dışından getirilmesi gerektiğini belirterek, \"Usame\'nin daha önce birçok sıkıntısı oldu. 6\'ncı ayından sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu bu hale geldi. Fizyoterapi için cihaz alınması gerek ama maddi durumumuz yok. Oturması için cihaz ve şarjlı aspiratör alınması gerekiyor. Fizyoterapisi için gerekli olan oturma cihazı Türkiye\'de bulunmuyor. Türkiye\'de bulunanların boyun desteği yok. Yurt dışından temin edilmesi gerekiyor. O da 18 bin lira civarında tutuyor. Dolar arttıkça, fiyatı da yükseliyor. Birçok yere başvurduk. Tek talebimiz budur\" diye konuştu.
\'TEŞHİSİ KONULAMIYOR\'
Doktorların henüz net bir teşhis koyamadıklarını, Usame\'nin nefes almakta güçlük çektiği için cihaz ile yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirten anne Filiz Çakırcı, \"Ankara\'ya kadar götürdük. Tam bir tanı konulmadı. Doktorlar biotin düşüklüğü ve nörometabolik rahatsızlığının olduğunu söylediler. Evde bakımlarını ben yapıyorum. Hastane ortamı gibi evde bakıyoruz. Nefes almada güçlük çektiği için boğazında delik açıldı. Mama ile besleniyor. Cihazlara bağlı durumda. Daha önce jeneratör olmadığında, elektrik kesintilerinde her seferinde hastaneye götürmek zorunda kalıyorduk. Şimdi jeneratör temin ettik, elektrik kesintilerinde o devreye giriyor. Şu anda nefes almasını sağlayan bu sistemi SGK karşıladı. 10 bin lira bu cihazlara verdik. Çok şükür bunu biz kendimiz karşıladık ancak fizyoterapi için gerekli cihazı alamıyoruz. Eşim asgari ücret karşılığı işçi olarak çalışıyor. İleride kaslarında herhangi bir sorun olmaması için, kasları erimemesi için fizyoterapi görmesi ve bu cihaz şart. Ancak o da bütçemizi aşıyor\" dedi.
Usame\'ye kendi aralarında \'Umut\' diye seslendiklerini belirten anne Çakırcı,\"Tek umudumuz onun iyileşmesi olduğundan, kendi aramızda ona \'Umut\' diyoruz. Ama kimlikteki adı Usame\'dir. Yetkililerden talebimiz, çocuğumuzun tedavisini sürdürebilmesi için yardım eli uzatmalarıdır\" ifadelerini kullandı.

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