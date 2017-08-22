Bingöl'de korkutan kereste yangını

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de boş bir arazide bulunan keresteler alev alev yandı. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi.

İnünü Mahallesi Kültür Kavşağı şehirlerarası otobüs terminalinin yanındaki boş arazide bulunan keresteler, bugün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA\'lar sevk edildi. Ekipler, alevlerin yaklaşık 15 metreye yükseldiği yangına müdahale etti. Sıcaktan etkilenen itfaiye erlerinin yere uzanarak su sıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için çevre binalarda soğutma çalışması yaptı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

SOSYAL MEDYA\'DA CANLI YAYIN

Çevrede toplanan yüzlerce vatandaş, cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Metin Akay ve kurum müdürleri de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mantı, \"Şu anda tam nedenini bilmiyoruz. Ağaç yığınlarının olduğu boş bir alanda yangın çıktı. Tüm kamu ve kuruluşlarımızın desteğiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybımız yok. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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