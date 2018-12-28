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Bingöl'de kardan kapanan 107 köy yolu ulaşıma açıldı 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 107 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı 67 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor

28 Aralık 2018 15:47

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 107 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı 67 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.
Bingöl\'de yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 174 köy yolu dün ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 11 personel, 2 kar küreme aracı,18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe ve 3 kamyon ile yapılan çalışmalarda 107 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı durumdaki 67 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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