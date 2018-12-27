Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (3)

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BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı

27 Aralık 2018 18:15

BİNGÖL\'DE OKULLAR YARIN DA TATİL
Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamilelerin de bugün ve yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"İl merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27- 28.12.2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır\" denildi.

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