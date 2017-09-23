T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de İHA'lı operasyon: 1 PKK'lı ölü ele geçti

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkez Kuruca Köyü Kayabaşı Deresi mevkiinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi

23 Eylül 2017 16:49

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkez Kuruca Köyü Kayabaşı Deresi mevkiinde tespit edilen 1 PKK\'lı terörist, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi.
Bingöl Valiliği, merkez ilçeye bağlı Kuruca köyü Kayabaşı Deresi Mevkii\'nde bugün saat 01.00 sıralarında bir bölücü terör örgütü mensubunnun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, bunun üzerine kullanılan silahlı insansız hava aracı ile yapılan tek atış sonucu 1 erkek teröristin silahı ile birlikte ölü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Ölen teröristin üzerinde; 1 AKS 74 Kalaşnikof marka silah, 2 el bombası, 144 adet 5.45 mm mermi, 5 şarjör ele geçirilmiştir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖLKuruca Köyü Kayabaşı DeresiPKKBingöl ValiliğiKayabaşı Deresi MevkiiAçıklamadaAKSKalaşnikof

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24