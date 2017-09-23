Bingöl'de İHA'lı operasyon: 1 PKK'lı ölü ele geçti

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkez Kuruca Köyü Kayabaşı Deresi mevkiinde tespit edilen 1 PKK\'lı terörist, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi.

Bingöl Valiliği, merkez ilçeye bağlı Kuruca köyü Kayabaşı Deresi Mevkii\'nde bugün saat 01.00 sıralarında bir bölücü terör örgütü mensubunnun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, bunun üzerine kullanılan silahlı insansız hava aracı ile yapılan tek atış sonucu 1 erkek teröristin silahı ile birlikte ölü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Ölen teröristin üzerinde; 1 AKS 74 Kalaşnikof marka silah, 2 el bombası, 144 adet 5.45 mm mermi, 5 şarjör ele geçirilmiştir\" denildi.