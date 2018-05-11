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Bingöl'de FETÖ'den 13 muvazzaf askere gözaltı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı

11 Mayıs 2018 13:02

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı. 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, muvazzaf askerlere yönelik gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilerek, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 muvazzaf asker gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan muvazzaf askerlerin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde ifade işlemleri sürüyor.

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