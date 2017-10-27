Bingöl'de ev baskını; polis, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafına el koydu

Bingöl'de HDP ve DBP yöneticilerinin evlerine polis baskın düzenledi. Polis, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafına el koydu

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halkları Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin evlerine polis baskın düzenledi. DBP İlçe Eşbaşkanı Ömer Çelikel, Diyar Özer ile HDP İlçe yöneticisi Oktay Molaoğulları’n evlerinde uzun süreli arama yapıldı. Çelikel’in evinde, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı ile birçok kitaba el konuldu.

3 ayrı adrese yapılan baskın sonucunda HDP’li yönetici Oktay Molaoğulları’nı gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Molaoğulları, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.