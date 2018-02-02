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Bingöl'de eski Tugay komutanı ile 3 rütbeli askere ömür boyu hapis

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, 15 Temmuz darbe girişiminde, adı 'Sıkıyönetim Komutanı' listesinde bulunan 49'uncu Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile 1 yarbay ve 2 binbaşı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

02 Şubat 2018 15:10

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, 15 Temmuz darbe girişiminde, adı \'Sıkıyönetim Komutanı\' listesinde bulunan 49\'uncu Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile 1 yarbay ve 2 binbaşı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde \'Yurtta Sulh Konseyi\' tarafından hazırlanan listede adı \'Sıkıyönetim Komutanı\' olarak geçen 49\'uncu Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman, eski Yarbay Recep Durmaz, eski Kurmay Başkanı Binbaşı Fatih Kaya ve eski Binbaşı Serdar Yeşilkaya\'nın yargılandığı Bingöl 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada, karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya, sanıklar Yunus Kotaman, Fatih Kaya, Serdar Yeşilkaya ve Recep Durmaz tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yargılama sonucunda, mahkeme heyeti, sanıklara, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

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