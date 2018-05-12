Bingöl'de, engelli gençler temsili askerlik yaptı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de yaşayan 41 engelli genç, 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nda 1 günlük temsili askerliğin ardından terhis belgesi aldı.

Bingöl 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nda düzenlenen törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Cevat Gün, il protokolü, askeri erkân ve engelli gençlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, \"Temsili askerlik uygulaması kapsamında engelli vatandaşlarımıza 1 gün süresince askeri ortamı yaşama imkânı sağlamaya çalıştık. Engelli vatandaşlarımızın 1 günlüğüne de olsa yaptıkları temsili askerlik ile gözlerindeki heyecanı, gururu ve onuru görmüş olduk\" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yemin töreninde temsili askerlik yapan 41 engelli genç, silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak askerlik yemini etti. Vali Ali Mantı, engelli gençlere, terhis belgelerini verdi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve öğle yemeği ile sona erdi.



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