Bingöl’de el bombası bulundu

Bingöl'de kent merkezinde bir kahvehane önünde el bombası bulundu.



Bingöl’de temizlik şirketinde çalışan Feyzi Sönmez, sabah saatlerinde işe giderken Kültür Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bir kahvehane önündeki çöp tenekesi yanında el bombası buldu. Bulduğu şeyin ilk başta bomba olduğunu anlamadığı belirtilen Feyzi Sönmez, el bombasını Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine götürdü. Feyzi Sönmez, arkadaşlarının uyarısı üzerine durumu polise bildirdi.



Bomba uzmanı ekipler, etkisiz hale getirdikleri el bombasının makine kimya endüstrisi yapımı olduğunu tespit etti.



Konuyla ilgili Sönmez'in ifadesinin alındığını belirten yetkililer, bombanın seri numarasının belirlenmesi için de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderileceğini bildirdi.