Bingöl’de çatışma; uzman çavuş şehit oldu

Bingöl’de güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. PKK'lılar tarafından açılan ateşte bir uzman çavuş şehit oldu.

Şehit asker, helikopterle Bingöl’e getirilerek devlet hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Genç bölgesi kırsalında devam eden operasyon esnasında bir uzman çavuşun şehit olduğunu belirtti.