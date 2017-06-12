T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl’de çatışma; uzman çavuş şehit oldu

Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı

12 Haziran 2017 00:18

Bingöl’de güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. PKK'lılar tarafından açılan ateşte bir uzman çavuş şehit oldu.

Şehit asker, helikopterle Bingöl’e getirilerek devlet hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Genç bölgesi kırsalında devam eden operasyon esnasında bir uzman çavuşun şehit olduğunu belirtti.

 

ETİKETLER

askerçatışmabingölpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24