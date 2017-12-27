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Bingöl'de çatışma; bir ölü, iki yaralı

Yaralı korucular helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

27 Aralık 2017 05:35

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir PKK'lı yaşamını yitirken olayda iki güvenlik korucusu ise hafif şeilde yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesi Selvi köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı. Gözertepe mevkisinde sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı korucular helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı korucuları hastanede ziyaret etti.

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