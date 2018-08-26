Bingöl'de çatışma; bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı.

Helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırılan yaralı 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken; güvenlik güçlerinin bölgede, hava destekli operasyonlarına devam ettiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çatışmada 'İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesindeki gri kategoride yer alan Poyraz Agir kod adlı Mehmet Şirin Özmen (35) ile Adil Havar kod adlı Aykut Özkur (29) isimli PKK üyelerinin de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği' belirtildi.

Valilik açıklaması

Konuyla ilgili Bingöl Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

"İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile BTÖ mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir.



Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir.



Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır."