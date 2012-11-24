Bingöl'de çatışma: 7 PKK'lı öldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 7 PKK 'lı öldü. PKK'lılardan 4'ünün kadın olduğu öğrenilirken, 1 kişinin de sağ yakalandığı bildirildi.

Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yaptığı açıklamada, Suveren bölgesi Doğanlı köyü kırsalında süren operasyonda, dün gece bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandığını ifade etti. Bölgede operasyonun devam ettiğini belirten Güvençer, "Güvenlik güçlerince arazide yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında 4'ü kadın 7 kişi öldü.1 kişi ise sağ yakalandı” dedi.