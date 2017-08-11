Bingöl'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen operasyon kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in acı haberi dün gece İnegöl’ün Kurşunlu Mahallesi’nde oturan ailesini gözyaşlarına boğdu. Acı haberi alan Baba İsmail Gençer, “Gelini Eskişehir’e gönderdi. Baba ‘ben göreve gideceğim’ dedi ve göreve gitti. Şehit oldu. Tüm hayallerimiz yıkıldı. Allah herkesten razı olsun” diyerek gözyaşı döktü. Kaymakam Ali Akça’nın teselli etmeye çalıştı.



7 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan şehit Hüseyin Gençer'in, 2 yıl önce Nurgül Gençer ile evlendiği ve bir erkek çocuk babası olduğu kaydedildi. Şehit eşi Nurgül Gençer'e acı haber, tatil için gittiği Eskişehir'deki ailesinin yanında verildi.

Gençer için bugün Bingöl Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Vali yardımcısı Tunahan Çil ve kamu kurumlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin askeri araçla havalimanına getirilmesi ile başlayan törende Vali yardımcısı Tunahan Çil bir konuşma yaptı.

Dün (10 Ağustos 2017) akşam çatışmanın yaşandığı bölgede bu yıl 6 şehit verildiğini belirten Çil, "Maalesef bu yıl aynı bölgede vermiş olduğumuz 6'ncı şehidimiz. Hüseyin Gencer kardeşimizi ebediyete uğurlama merasimindeyiz. Vatanın bekası, milletimizin birliği ve dirliği için kendi dünyasından vazgeçen kardeşimizin göstermiş olduğu kahramanlık karşısında saygıyla eğiliyoruz. Dünya üzerinde terörün övülmesine, savunulmasına ve meşru gösterilmesine fırsat veren bir demokrasi bulunmamaktadır. Terör insan onurunu ve yaşam hakkını hiçe sayar. Aziz şehidimizin vermiş olduğu bu kutsal mücadeleye devam eden, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize, devlet ve millet olarak güvenimiz tamdır" dedi.



Konuşmanın ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde, defnedilmek üzere memleketi Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne gönderilmek üzere uçağa bindirildi.