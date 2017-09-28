Bingöl'de 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifade işlemleri sürdürülüyor.