T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

28 Eylül 2017 17:57

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifade işlemleri sürdürülüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖL Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24