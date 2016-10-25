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Bingöl'de bombalı saldırı; bir asker şehit

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyünde meydana gelen patlamada bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı

25 Ekim 2016 16:22

Bingöl’ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü mevkiinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Genç İlçesi Yeniyazı Köyü yakınlarında, arazi arama-tarama faaliyeti sürdüren askerlerin geçişi sırasında PKK'lılarca önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, bugün saat 11.00 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlamada, 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralanan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede operasyon başlatıldı.

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