Bingöl'de bombalı saldırı; bir asker şehit

Bingöl’ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü mevkiinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Genç İlçesi Yeniyazı Köyü yakınlarında, arazi arama-tarama faaliyeti sürdüren askerlerin geçişi sırasında PKK'lılarca önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, bugün saat 11.00 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.
Patlamada, 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralanan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede operasyon başlatıldı.