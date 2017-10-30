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Bingöl’de belgesi olmayan kaloriferciye yasal işlem uygulanacak

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Belediyesi, kentte belgesi olmadan kalorifercilik yapan kişilere yönelik yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu

30 Ekim 2017 19:11

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Belediyesi, kentte belgesi olmadan kalorifercilik yapan kişilere yönelik yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılacak denetimlerde kalorifer ateşçiliği belgesi bulunmayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, hava kirliliği ile ilgili etkin bir mücadele yürütülebilmesi için vatandaşların alınacak kömürün izinli olup olmadığına bakması, kalorisi yüksek, kükürt oranı düşük kömürlerin tercih edilmesi istenerek, şöyle denildi:
\"Kaloriferlerin kalorifer sertifikalı kişilere yaktırılması, kalorifer ateşçilerinin tekniğine uygun olarak kaloriferleri yakmaları hususlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. 2017-2018 kış sezonu öncesinde gerek vatandaşlarımızın ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımızın yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmeleri temiz bir hava solumamız için önem arz etmektedir.\"

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