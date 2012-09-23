Bingöl'de BDP'li göstericilerle polis arasında çatışma çıktı

Bingöl'de, geçen Cuma günü partilerinin il binasına yapılan saldırıyı protesto etmek için bugün yürüyüş yapmak isteyen BDP'lilere Valilik izin vermeyince olaylar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre; Bingöl'de PKK'lıların geçen Salı günü askeri konvoya düzenlediği saldırıda 10 askerin şehit olmasının ardından düzenlenen operasyonda, önceki gün çıkan çatışmada korucu Mehmet Çintay şehit oldu. Çintay'ın köylüleri aynı gün BDP il binasına saldırarak, taşlarla binanın camları kırıp, parti tabelasını indirdi.

BDP'liler bugün partilerine yapılan saldırıyı protesto etmek için yürüyüş düzenleme kararı aldı. Yürüyüş için kent merkezindeki Beşyol Kavşağı'nda gruplar halinde toplanmak isteyen BDP'lilere polis, Valiliğin yürüyüşe izin vermediğini bildirip dağılmalarını istedi. Polis dağılmayan gruba tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Göstericilerin de polise taş, sopa ve havai fişeklerle saldırıda bulunması üzerine olaylar çıktı. Yaşanan arbedede atılan taşlardan bazı binların camları kırıldı. Polisin müdahalesinin ardından ara sokaklara kaçan göstericiler burada polislerle çatışmayı sürdürdü.

Kentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, ara sokaklardaki olaylar yer yer sürdü. Bu arada suyu biten polis penzerlerine belediye itfaiyesi araçlarıyla su takviyesi yapıldı.