Bingöl'de BDP binasına saldırı

Bingöl'de bir araya gelen yüzlerce kişi taş, sopa ve sandalyelerle Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanlığına saldırıdı. Partililerin de karşılık vermesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

Bingöl merkeze bağlı Çiçekdere ile Ortaçanak köyleri arasındaki bölgede bugün sabah saatlerinde PKK'lılarla korucular arasında çıkan çatışmada geçici köy korucusu yaralandı. Koruculardan Mehmet Çintay, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Korucu Çintay’ın şehit olduğunun duyulması üzerine Çiçekdere ve Ortaçanak köylerinden yaklaşık 300 kişi, saat 11.30 sıralarında kent merkezine geldi. Grup, Genç Caddesi üzerinde bulunan BDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş yapanlara katılım olurken BDP binası önüne gelen yüzlerce kişi taş yağdırmaya başladı. Atılan taşlarla binanın camları kurulurken, öfkeli grup binaya girmek istedi. Önlem alan polisler kalabalığa müdahale etti. Kalabalığın sayısının her geçen dakika artması üzerine polis, protestoculara tazyikli su ile müdahalede bulundu. BDP binasının önünde zırhlı araçlarla önlem alan polis, binaya girmeye çalışan kalabalığı binadan uzak tutmaya çalıştı.