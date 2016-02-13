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Bingöl'de bahar hazırlığı: 600 polisle GBT kontrolü

Polisler, kimlik ve GBT kontrolü ve genel atama yaptı

13 Şubat 2016 00:50

600 polisin katılımıyla umuma açık yerlerde GBT ve kimlik kontrolü yapan Bingöl İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk "Baharın başlangıcına doğru hızla günler geçiyor. Onun için bugün Bingöl ilimizin huzuruna katkı için tüm umuma açık yerlerde ve Yenişehir Mahallesi bölgesinde genel bir asayiş uygulaması yapacağız" ifadelerini kullandı. 

CNN Türk'ün haberine göre; uygulama öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bingöl İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, Bingöl’ün huzuruna katkı sunmak için tüm umuma açık yerlerde ve Yenişehir Mahallesi bölgesinde genel bir asayiş uygulaması yapılacağını söyledi. Pamuk, "Baharın başlangıcına doğru hızla günler geçiyor. Onun için bugün Bingöl ilimizin huzuruna katkı için tüm umuma açık yerlerde ve Yenişehir Mahallesi bölgesinde genel bir asayiş uygulaması yapacağız. Yaklaşık 600 polis arkadaşımız katılacak ve tüm umuma açık yerlerde, caddelerde asayiş uygulaması yapacağız. Bingöl’ün huzuru için vatandaşlarımıza vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özürlerimizi iletmek istiyorum" dedi.

Bingöl’ün huzurunun sürekli olması için asayiş uygulaması yapacaklarını kaydeden Pamuk, şunları söyledi:

“Belki vatandaşlara biraz rahatsızlık veriyoruz ama bunun sonunda Bingöl, huzurlu il olsun amacımız bu. Son günlerde huzurlu iller diye bir araştırma yapıldı ve Bingöl, 20. Sırada yer aldı. Amacımız bunu daha yukarıları çıkarmak, Bingöl neden ilk 10’da olmasın. Bingöl’ümüzde yaşayan insanlar bence bunu hak ediyorlar. Özellikle Bingöl ili huzuruyla bölgede imrenilen bir il. Bu amaçla bu akşam 600 polisle ilimizin belli bir bölgesinde genel bir asayiş uygulaması yapacağız."

 

600 polis sokağa indi

 

Yapılan açıklamanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde hazır bekleyen 600 polis, uygulama için harekete geçti. Şehrin belirli noktalarında güvenlik önlemlerinin alırken, polisler ekipler halinde Yenişehir Mahallesi bölgesine dağıldı. Bölgedeki umuma açık yerlere giren ekipler, kimlik kontrolü, genel arama ve GBT kontrolü yaptı.

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