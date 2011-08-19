-Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama BİNGÖL (A.A) - 19.08.2011 - Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında terör örgütü tarafından yola döşenin patlayıcı madde infilak ettirildi. Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bingöl-Elazığ karayolunun Kurudere mevkisinde askeri konvoyun geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcı maddenin infilak ettirildiği belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen güvenlik kuvvetlerinin duruma müdahale ettiği ifade edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.