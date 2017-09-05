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Bingöl’de 8 ilçedeki 18 bölgede 'geçici güvenlik' bölgesi ilanı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkez ve 8 ilçesindeki 18 bölge, 5-19 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

05 Eylül 2017 21:38

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkez ve 8 ilçesindeki 18 bölge, 5-19 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
bölücü terör örgütünün son zamanlarda terör ve yıldırma eylemleri karşısında halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak operasyon öncesi, 8 ilçedeki 18 bölgede, 15 günlük süreyli geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Konu ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan; Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgeleri, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar), Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesinde; Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi),  Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal Bölgesinde, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesinde; Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesinde 05 Eylül-19 Eylül 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır\" denildi. 

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