Bingöl'de 7 köyde sokağa çıkma yasağı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu bölgede; sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Şehitköy, Yazkonağı, Yolaçtı, Büyükçağ ve Yayla köyleri arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde, Genç İlçesine bağlı Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Bulgurluk, Yolaçtı, Büyükçağ ve Yazkonağı köyleri ve bağlı mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 23 Haziran Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkmak yasaklanmıştır."

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiği kaydedilen açıklamada, yasağın bitiş süresinin ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

Valilik, daha önce de Sağgöze ve Geyikdere köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.