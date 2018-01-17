T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de 275 kilo eroin ele geçirildi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de gerçekleştirilen operasyon ile Van'dan Solhan ilçesine kamyona gizlenerek getirilen 580 paket içerisindeki 275 kilo gram eroin ele geçirildi

17 Ocak 2018 19:57

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de gerçekleştirilen operasyon ile Van\'dan Solhan ilçesine kamyona gizlenerek getirilen 580 paket içerisindeki 275 kilo gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi destekli istihbari çalışmalarda bugün Van\'dan gelerek Solhan ilçesini takiben kent merkezine seyir halinde olduğu ve içerisinde yüklü miktarda eroin  bulunduğu tespit edilen kamyona yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, \"Ağaçeli mevkiinde yapılan operasyon neticesinde Kayseri doğumlu N.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, kamyon içerisinde uyuşturucu arama köpeği Kiraz marifetiyle yapılan aramada ise herhangi bir yükü olmayan kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde yaklaşık 580 paket içerisinde 275 kilo gram eroin maddesi ele geçirilmiştir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇBİNGÖL DHA BİNGÖLVan SolhanKamyonValiliktenKaçakçılıkOrganizeNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüVanSolhanKayseriKirazFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24