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Bingöl'de 23 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl'de kent merkezi ile 7 ilçeye bağlı 23 yer geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

02 Nisan 2017 02:09

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Sekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylasına 01-15 Nisan’da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

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