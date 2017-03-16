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Bingöl'de 22 alan geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl ve 8 ilçesindeki 22 bölge, 17-31 Mart tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

16 Mart 2017 23:06

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede gerçekleştirelen operasyonları gerekçe göstererek, Bingöl merkez ve  8 ilçesindeki 22 bölgesinde güvenlik bölgesi ilan etti. Geçici güvenlik bölgeleri 17-31 Mart tarihleri arasında geçeri olacak.

DHA’da yer alan habere göre, Bingöl merkez ve 8 ilçesindeki 22 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası - Hasar Tepe; Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi Sevkar bölgesi, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgesi, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenibaşak-Doğuyeli bölgesi, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Çomakderesi bölgesi, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Karacehennem Ormanları bölgesi, Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Akımlı Yaylası bölgesi. 17 Mart -31 Mart 2017 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır." 

 

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