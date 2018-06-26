Bingöl'de 21 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de merkez ve 8 ilçedeki 21 bölgede, 29 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında, düzenlenecek operasyon nedeniyle, sivil vatandaşların zarar görmemesi için geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

İlan edilen geçici özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Bingöl Valiliği\'nce yapılan açıklamada, \"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır\" denildi.

Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ise şöyle sıralandı:

\"Merkez Ortaçanak Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı İlçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgeleri, Genç İlçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekaran bölgeleri, Solhan İlçesinde Yenibaşak-Doğuyeli bölgesi, Yayladere İlçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı İlçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova İlçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu İlçesinde Akımlı Yaylası Bölgesi.\"