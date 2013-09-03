Bingöl'de 200 kilo patlayıcı ele geçirildi



Diayarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında hazırlanıp eylem bölgelerine götürülürken dün gece Bingöl'de güvenlik güçlerince ele geçirilen tahrip gücü çok yüksek 200 kilo patlayıcının hedefinde, Tunceli'ye gidecek askeri konvoyların olduğu ielri sürüldü. Bomba yüklü araç ve ona eşlik eden araçta yakalanan 4 kişinin sorgulaması sürerken, patlayıcı yüklü olduğu belirlenen bir başka aracın da ele geçirilmesi için geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bingöl'de dün akşam saatlerinde içinde yaklaşık 200 kilo patlayıcı ile ele geçirilen araçla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

İHA ile izlendi

Güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bazı aralara patlayıcı yüklenip, eylem bölgelerine sevk edileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Patlayıcıların yüklendiği belirtilen 3 araç, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takibe alındı. Diyarbakır plakalı olduğu belirlenen hafif ticari araç, bir süre sonra Bingöl yönüne gelirken, ana yoldan çıkarak köy yoluna saptı. Bu aracın izi kaybedildi.

Genç İlçesi üzerinden Bingöl'e gelen 58 FE 812 ve 63 SD 416 plakalı araçları durdurmak için polis ve jandarma ekipleri kent girişindeki 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı önünde önlem aldı. Güvenlik güçleri zırhlı araçlarla kapattıkları yolda saat 20.55 sıralarında patlayıcı yüklü olduğu belirlenen iki araca operasyon düzenleyerek, içindeki 4 kişiyi etkisiz hale getirildi. Araçlarda yapılan aramada 58 FE 812 plakalı araç içinde 7 ayrı piknik tüpü içinde yerleştirilmiş patlayıcılar bulunduğu tespit edildi. Diğer aracın ise bu araca eşlik ettiğini belirleyen güvenlik güçleri, karayolunu araç trafiğine kapattı.

Patlatılmaya hazır 200 kilo bomba

Bomba uzmanları yaptıkları incelemede araç içindeki 7 ayrı piknik tüpü içine amonyum nitrat, henüz miktarı belirlenemeyen plastik patlayıcı ile demir bilyeler, çelik parçaları ve çivilerle desteklenmiş tahrip gücü çok yüksek 200 kilo patlayıcı olduğunu tespit etti. Piknik tüpleriyle birlikte toplam ağırlığı 250 kiloyu bulan ve düzeneklerle patlatılmaya hazır olan tüp bombalar, uzmanlar tarafından saatler süren çalışmanın ardından düzeneklerinden ayrıldı.

11 kişi aranıyor

Güvenlik birimleri, yaptıkları çalışmada araçlara patlayıcıların kimler tarafından ve hangi örgüt tarafından yüklendiğini belirledi.

Örgütle ilgili soruşturmanın selameti için açıklama yapılmazken, elde edilen bilgiler doğrultusunda bombalı araçla ilgisi olduğu belirlenen 11 kişinin daha aranmasına başlandı.

Hedef askeri konvoylar

Elde edilen ilk bilgilere göre patlayıcı yüklü aracın Bingöl ile Elazığ'ın Karakoçan İlçesi arasındaki karayolu üzerinde başka kişilere teslim edileceği belirlendi.

Yetkililer, patlayıcıların Bingöl ve Elazığ'dan Tunceli'ye yapılan asker sevki sırasında kullanılacağı tahminleri üzerinde duruyor. Stratejik noktalarda karayollarının kenarlarına tuzaklanacak patlayıcıların, askeri konvoyların geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılacağı değerlendirilmesi yapıldı.

Üçünü araç alarmı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalından bu iki araçla birlikte ayrılan ve köy yoluna saparak izini kaybettiren Diyarbakır plakalı üçüncü aracın da patlayıcı yüklü olduğu belirlenerek bu aracın da ele geçirilmesi için bölgedeki tüm illerin emniyet birimleri uyarıldı. Jandarma ve polis ortak operasyonlar düzenleyerek, aracı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de patlayıcı yüklü aracın ele geçirilmesinin ardından bölgedeki karayolları üzerinde de güvenlik birimleri tarafından sabah saatlerinden itibaren patlayıcı araması yapıldı. Bingöl'den kalkan helikopterlerle Bingöl, Elazığ, ve Tunceli karayolun stratejik bölgelerine askerler indirildi. Karayolları gözetim altına alınırken, şüpheli araçlar üzerinde arama yapılmaya başlandı.

Örgüt ismi açıklamadı



Yetkililer, ele geçirilen patlayıcılarla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın selameti açısından şu anda bir örgüt ismi veremeyeceklerini söyledi.

Üst düzeydeki bir yetkili, "Bombaların kimler tarafından araçlara yüklendiği, kimlere teslim edileceği belirlendi. Bu isimler üzerinde çalışmalar sürüyor. Gözaltında bulunan 4 kişinin soruşturması geniş çaplı devam ediyor. Patlayıcılarla ilgili 11 kişi de aranıyor" dedi.

Valilik açıklaması



Bingöl Valiliği'nden ele geçirilen patlayıcı yüklü araçla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bingöl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince, 2 Eylül 2013 günü saat 20.55 sıralarında Genç- Bingöl karayolu üzerinde 2 araç durdurulmuş, durdurulan araçlarda 7 mutfak tüpü içerisinde yaklaşık 200 kilo patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alınmış, tahkikat devam etmektedir" denildi.