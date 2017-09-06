Bingöl'de 18 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl merkez ve 8 ilçesindeki 18 bölge, 5-19 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Bingöl Valiliği, 18 yerin özel güvenlik bölgesi ilan ediliğini açıkladı. PKK saldırılarının Bingöl’de yaşayanların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini etkilediği gerekçesiyle Bingöl Valiliği, açıklanan bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler, açıklamada şu şekilde yer aldı:
“2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince;
– İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan; Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgeleri,
– Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar),
– Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran,
– Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesinde;
– Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal Bölgesinde,
– Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesinde,
– Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesinde;
– Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesinde 05 Eylül-19 Eylül 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır.”