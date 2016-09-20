Bingöl’de 18 alan 'özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Bingöl merkez ve 6 ilçesinde 18 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilik, merkez dahil 6 ilçede bulunan 18 bölgenin 20 Eylül - 4 Ekim 2016 tarihleri arasında, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.
Vatadaşların girişinin yasaklandığı 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilen yerler şöyle:
"İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe Bölgesinde, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan dağları, Şeytan Deresi, İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesinde, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran Bölgesinde, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları bölgesinde, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Çomak Deresi, Yedisu Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Akımlı Yaylası bölgesi."