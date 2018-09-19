Bingöl'de 158 kilo esrar ele geçirildi 

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 158 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin Genç ilçesinde istihbari faaliyetler kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledikleri belirtilerek, \"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde 14 ve 18 Eylül 2018 tarihlerinde Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 158 kilogram esrar ve 130 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam etmektedir\" denildi



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