Bingöl'de 13 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl merkez ile 5 ilçedeki 13 alanda uygulanan geçici özel güvenlik bölgesinin süresi uzatıldı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzenlenen saldırıların sosyal ve ekonomik gelişimi olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu saldırılar nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum bırakıldığı söylenen açıklamada, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Bingöl merkez Ortaçanak köyü Hasar Yaylası ile Hasar Tepe, Adaklı'nın Aysaklı-Maltepe vadisi ve Aktaş Çatmaoluk, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran, Karlıova'nın Hasanova -Hışhışak Deresi, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli ile Yayladere'nin Horivanik-Tahkim Deresi bölgelerinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatılan açıklamada, bu alanlara 5-19 Ocak tarihleri arasında vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.