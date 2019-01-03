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Bingöl'de 116 parça tarihi obje ele geçirildi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de jandarma tarafından koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 116 parça tarihi obje ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı

03 Ocak 2019 21:19

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de jandarma tarafından koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 116 parça tarihi obje ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon başlattı. Ekipler, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 4\'ü altın, 16\'sı gümüş ve 83\'ü bronz olmak üzere toplam 103 sikke, 5 bronz obje, 3 gümüş zincir kolye, altın kolye ucu, gümüş bilezik, gümüş madalyon, gözyaşı şişesi ve bakır kase ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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