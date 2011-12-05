Bingöl'de 105 kilogram patlayıcı ele geçirildi!

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Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerince son 2 günde terör örgütüne yönelik olarak Bingöl merkez Ortaçanak köyü ile Genç ilçesine bağlı Dikpınar ve Gerçekli köyleri kırsalında gerçekleştirilen 3 operasyonda, teröristlerin kullandığı 14 sığınak ve 2 deponun ortaya çıkarıldığı belirtildi.''Patlayıcı madde uzmanları ile mayın arama köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonlarda 105 kilogram patlayıcı, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 11 Kannas fişeği, 3 güneş paneli, 4 nehir geçişlerinde kullanılan şişme bot, 200 gram plastik patlayıcı ile hazırlanmış 9 el yapımı patlayıcı madde düzeneği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 50 kilogram amonyum nitrat, 1 oto alarmı, patlayıcının etkisini artırmak amacıyla 5 piknik tüpü, 350 kilogram çeşitli yiyecek malzemesi, bol miktarda ameliyatta kullanılan neşter, serum, ilaç, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.''Açıklamada, son operasyonla birlikte ortaya çıkarılan teröristlere ait 56 sığınağın imha edildiği bildirildi.