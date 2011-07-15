-BİNGÖL'DE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ BİNGÖL (A.A) - 15.07.2011 - Bingöl'de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.40 sularında, Karlıova ilçesine bağlı Hasan Ova Köyü Burmataş Mahallesi Taşlıdere mevkisinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda, 3-4 kişilik olduğu değerlendirilen terörist gruba ait görüntünün alındığı, ''dur'' ihtarına karşı teröristlerin ateşle karşılık verdiği belirtildi. Açıklamada, kısa süreli olan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, olay yerinde 1 Kalaşnikof marka tüfek, bu silaha ait 4 şarjör ile 2 el bombasının ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.